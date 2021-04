Morreu o presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, vítima de covid-19.

António Almeida Henriques, 59 anos, faleceu esta manhã no Hospital de São Teotónio, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19, indicou o município, em nota de pesar divulgada.

O Município de Viseu informa, com enorme pesar, que o Presidente da Câmara, António Almeida Henriques, faleceu esta... Publicado por Município de Viseu em Domingo, 4 de abril de 2021

O autarca de Viseu encontrava-se internado desde 7 de março, depois de ter testado positivo à covid-19 três dias antes. Mas o agravamento do seu estado clínico obrigou à transferência para os cuidados intensivos e à entubação e ventilação mecânica, situação que se manteve até à sua morte, explicou o município.

António Almeida Henriques era presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013. Foi deputado à Assembleia da República, nas IX, X e XI e XII Legislaturas e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, exerceu funções como secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do Governo de Pedro Passos Coelho.

A Câmara de Viseu declarou, a partir de segunda-feira, três dias de luto municipal.