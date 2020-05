Os bersaglieri são uma unidade de elite da infantaria italiana, que se caracteriza por usar uns chapéus de penas de faisão com grandes abas. E em parada, em vez de marchar, correm, e são um espectáculo sempre popular nos desfiles militares. Vistas bem as coisas, é mais um exercício de coreografia com a banda a correr e a tocar. O PCP(R), o partido maoista e pró-albanês, e que acabou por ser só pró-albanês, resolveu fazer este panfleto com a classe operária, a camponesa, o intelectual revolucionário com um casaco aos quadradinhos, a correr como os bersaglieri, não se sabe se fugindo de uma imagem que parece o coronavírus e que diz “eleições”. Tudo são rodriguinhos, as classes certas, os operários de fato macaco e capacete e martelo, e a mulher inevitavelmente camponesa, o intelectual com barbas e óculos. Tudo junto a correr é muito ridículo.

A TVI24 associa-se à biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, publicando todos os dias uma imagem inédita dos fundos do arquivo, que estão a ser tratados mas ainda não foram publicados. Essa imagem, que pode ser uma fotografia, um panfleto, um documento, a capa de um livro, um objecto, um autocolante, um pin, um cartaz, um vídeo ou uma gravação será acompanhada por um pequeno texto que complementa a informação do EPHEMERA DIÁRIO.

