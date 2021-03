O Governo aprovou esta sexta-feira em Conselho de Ministros uma proposta de lei que elimina o veto autárquico na construção de um novo aeroporto. O documento irá agora ser entregue ao Parlamento.

De acordo com um comunicado enviado no fim da reunião eletrónica, esta diploma dispensa a construção de aeroportos da "necessidade de pareceres autárquicos favoráveis, equiparando, neste aspeto, os requisitos aos existentes para as infraestruturas rodoviárias".

A proposta garante ainda que os pareceres das autarquias potencialmente afetadas, "quer por superfícies de desobstrução quer por razões ambientais", são indispensáveis no que concerne a projetos locais.