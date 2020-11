O ministro da Economia, Pedro Siza Veira e o Secretário de Estado adjunto e da Energia, João Galamba, são suspeitos de corrupção e tráfico de influência, confirmou a TVI.

Em causa estão negócios associados ao recente lançamento do projeto nacional do hidrogénio verde.

De acordo com a revista Sábado, o Ministério Público tem outros alvos como António Mexia (EDP), Manso Neto, ex-CEOs da EDP/EDP Renováveis, Carlos Costa Pinta, antigo secretário de Estado do Tesouro e administrador da Galp, e Carlos Martins, chairman da Martifer.

A investigação, que já vai numa fase avançada, nasceu de uma denúncia anónima enviada no ano passado ao Ministério Público (MP), que alertava essencialmente para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais, naquele que é o maior projeto industrial do Governo: o plano nacional do hidrogénio.