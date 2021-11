O projeto social-democrata para a transferência do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra foi esta sexta-feira rejeitado na votação global no Parlamento.

O documento foi chumbado com a abstenção do PS e do PCP depois de ter passado, na votação na generalidade na Assembleia da República, em setembro.

Em janeiro, a proposta tinha ainda recebido um parecer negativo pela maior parte dos juízes do Palácio Ratton, considerando-a "desprestigiante" e com uma "carga simbólica negativa".

"Após quase quatro décadas de atividade em Lisboa, a capital do país e sede tradicional dos órgãos de soberania, num edifício histórico e com dignidade compaginável com a sua função, que se constituiu como signo da instituição e da sua independência, a transferência da sede por decisão do poder político teria uma carga simbólica negativa, degradando a perceção pública da autoridade, autonomia e relevância do órgão", defenderam os juízes, no documento enviado à Assembleia da República.