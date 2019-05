O primeiro-ministro defendeu, em entrevista no Jornal das 8 da TVI, que "o país não pode comprometer a estabilidade orçamental e a credibilidade internacional para evitar uma greve" dos professores.

As declarações surgem depois dos docentes terem afirmado que vão fazer uma greve aos exames nacionais caso a recuperação total do tempo de serviço congelado não seja aprovada em votação final.

António Costa reiterou que a aprovação da medida tem consequências "na estabilidade financeira do país, na equidade entre os portugueses e na credibilidade internacional de Portugal".

Isto compromete a governabilidade do presente e condiciona, de forma inademissível, a governabilidade do futuro. Portanto, se se confirmar o Governo não terá outro remédio senão demitir-se", sublinhou.

Sobre as posições do PSD e do CDS, o primeiro-ministro afirmou que os dois partidos da direita têm dito, nos últimos dias, "um pouco de tudo e o seu contrário".

No final da reunião da comissão parlamentar, as deputadas do PSD e do CDS proclamaram uma grande vitória. Assunção Cristas disse que isto era um grande derrota do Governo e afirmou que tínhamos de apresentar uma moção de confiança. Mas, passado umas horas, já disseram que não havia razão para qualquer crise, que não tinha sido votado o que foi votado e que não havia impacto no Orçamento", explicou.

Para António Costa, os sociais-democratas e os centristas "têm, ao longo destes dias, contrariado o que votaram na comissão parlamentar".

O primeiro-ministro acusou ainda os partidos da direita de estarem a "criar ilusões" e a "mentir" aos professores.

Confrontado com as críticas de que pretende demitir-se para forçar eleições antecipadas, numa altura em que tem boas hipóteses de ganhar, António Costa afirmou que, caso assim fosse, tinha esperado pela votação final da medida para apresentar a demissão.

Eu não procurei criar uma crise política. Eu procurei evitar uma crise orçamental e evitar uma crise na credibilidade internacional do Estado português", referiu.

O primeiro-ministro classificou a aprovação da recuperação total do tempo de serviço dos professores como uma "irresponsabilidade", que "tem uma imediata tradução na maneira como a comunidade internacional olha para a nossa estabilidade orçamental".

Sobre a posição dos parceiros de Governo, Bloco de Esquerda e PCP, António Costa afirmou que não ficou surpreendido. O primeiro-ministro referiu ainda que a aprovação desta medida não se deveu a uma mudança de posição dos partidos de esquerda, mas sim da direita.

Até agora, nenhuma votação do PS com o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes pôs em causa a estabilidade financeira do país, a credibilidade internacional ou equidade entre os portugueses. Isto só aconteceu quando, em vez dos votos do PS, se somaram os votos do PSD e CDS. Quem fez aqui a diferença foi o PSD e o CDS", justificou.

António Costa referiu que agora espera que esta lei não seja aprovada na votação final em plenário, porque "quem perde é o país".

O impacto desta medida, com efeito retroativo a 1 de janeiro de 2019, das progressões que já estão previstas, entre este ano e o próximo, teria um efeito conjunto de 340 milhões de euros, o que corresponde à totalidade do défice que temos previsto para este ano", explicou.

Quanto aos 800 milhões de euros referidos pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, o primeiro-ministro afirmou que correspondem à aplicação, a todos os corpos sociais da Função Pública, da recuperação de todo o tempo congelado.