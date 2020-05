Esta é uma fotografia de agência Associated Press, que fazia parte do arquivo de um jornal americano que desapareceu, e que foi adquirida para o ARQUIVO EPHEMERA. Não sei se foi publicada em Portugal nesse período complicado de Agosto de 1975. É uma manifestação daqueles que viriam a ser chamados de "retornados". Lembra o lado que muitas vezes esquecemos quando comemoramos o 25 de Abril. Em Portugal, bem vistas as coisas, foi quase tudo manso, mas nas antigas colónias ficou um rasto de sangue e miséria que durou vários anos. Os "retornados" fizeram parte desse lado menos luminoso da conquista da liberdade e, depois, da construção da democracia. Eles sobreviveram melhor da sua perda, de bens, de gente, da terra que para muitos era a única que conheciam, do que nós os tratámos. Provavelmente não podia ter sido de outra maneira. Não sei.

Veja aqui o programa Ephemera da TVI24

A TVI24 associa-se à biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, publicando todos os dias uma imagem inédita dos fundos do arquivo, que estão a ser tratados mas ainda não foram publicados. Essa imagem, que pode ser uma fotografia, um panfleto, um documento, a capa de um livro, um objecto, um autocolante, um pin, um cartaz, um vídeo ou uma gravação será acompanhada por um pequeno texto que complementa a informação do EPHEMERA DIÁRIO.

Quem possa ter mais documentação ou informações sobre a imagem/tema em causa pode enviar para jppereira@gmail.com ou jrreis@tvi.pt.