Em entrevista com Miguel Sousa Tavares, António Costa sublinhou que, desde o início da pandemia, o país viveu momentos "onde muito tememos que fôssemos ao fundo". No entanto, explica o primeiro-ministro, "estamos a poucas semanas de considerarmos atingir um processo de controlo da pandemia graças à vacinação".

O chefe do Executivo clarificou ainda que, "felizmente, não estamos no Titanic. O barco resistiu à tormenta". Uma afirmação que, na sua ótica, é comprovada pela taxa de desemprego que, hoje, "é inferior à que tínhamos no início desta crise" e pela população ativa que "atingiu máximos históricos" - cinco milhões.

As empresas e o emprego "resistiram melhor do que estávamos à espera", assevera, sublinhando que as medidas de apoio social e económico desenhadas pelo Governo "muito contribuíram" para este desfecho.

António Costa revelou ainda que o Governo está a trabalhar seriamente com o objetivo de criar alterações no terceiro e no sexto escalão de IRS.

“Há dois escalões que têm de ser mexidos, um é o terceiro escalão, que está entre os 10 mil e os 20 mil euros, que é uma enorme diferença; e depois é o sexto escalão que é o dos rendimentos que vão desde os 36 mil euros a 80 mil euros. De facto, há uma diferença gigantesca entre quem tem 36 mil euros por ano e quem tem 80 mil por ano.”

Questionado sobre se as obras projetadas através do PRR vão ter mais relevância em autarquias PS, António Costa nega categoricamente, assegurando que o Plano de Recuperação e Resiliência "vai ser executado seja o presidente da Câmara do PS, PSD, CDS ou PCP".

"Porque o plano está aprovado. Dou essa garantia, o plano está em vigor e vai ser executado. Uma coisa não tem a ver com a outra", diz, reiterando que terá de ser executado até 2026 ou perde os fundos. "Que remédio temos?".

O primeiro-ministro realçou ainda que o setor onde mais o PRR vai ser impactante é o das "alianças mobilizadoras" - setor ao qual está dedicado um bilião de euros e que pode chegar aos 3 biliões de euros - que têm obrigatoriamente de juntar patentes desenvolvidas em Universidades e Politécnicos com empresas e, de preferência, com autarquias.

A ideia, explica Costa, é poder transformar, através de um investimento em fundo perdido, em produto de valor acrescentado todo o conhecimento produzido pelo nosso sistema científico e tecnológico.

"O modelo de desenvolvimento deve ser esse", afirma, asseverando que Portugal tem um nível de investigação científico reconhecido na Europa e que tem de ser "um país que consegue transformar conhecimento em desenvolvimento. Temos de apostar tudo aí".