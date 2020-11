O partido Chega anunciou hoje que “vai viabilizar o governo de direita nos Açores”, após ter chegado a um acordo com o PSD em “vários assuntos fundamentais” para a Região Autónoma e para o país.

Depois de na quinta-feira ter dito que não viabilizava o governo de coligação de direita nos Açores, em comunicado o Chega anuncia hoje que vai afinal viabilizar uma solução governativa de direita no arquipélago. Essa posição será transmitida esta tarde ao representante da República que está a ouvir os partidos que elegeram deputados para a Assembleia Regional.

O Chega garante que chegou a acordo com o PSD, designadamente sobre pontos fundamentais para a região autónoma.

Já o PSD nacional diz que não houve desenvolvimento ou qualquer negociação desde ontem e que aguarda as declaracões do líder do Chega e a posição que o Chega vai transmitir ao representante da República para se pronunciar.

Recorde-se que PSD, CDS e PPM já tinham anunciado um acordo para governação, que só contemplava 26 dos 29 mandatos necessários para governar com maioria nos Açores. Mesmo com o Chega, que tem dois assentos parlamentares, a direita precisaria de mais um deputado, que poderia chegar da Iniciativa Liberal.