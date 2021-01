A ministra da Justiça admitiu esta quinta-feira que falhou ao não ter lido a carta enviada para a União Europeia que continha informações falsas relativas ao currículo do procurador José Guerra. Em audiência no Parlamento, Francisca Van Dunem reconheceu que o documento foi enviado para o seu gabinete.

É óbvio que a nota tem erros e isso é mau", disse.

Ainda assim, a governante diz que tem condições para continuar no cargo, ainda que tenha ponderado a demissão. O primeiro-ministro também reforçou a confiança política na ministra.

A ministra da Justiça tem estado no centro de uma polémica depois de, numa nota enviada para a representação de Portugal na União Europeia, em novembro de 2019, o governo ter apresentado dados falsos sobre o magistrado preferido do Governo para procurador europeu - após seleção do Conselho Superior do Ministério Público -, mas depois de um comité europeu de peritos ter considerado Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.