Este cartão de um jornalista holandês, que integra o ARQUIVO EPHEMERA , foi apanhado no chão, durante uma fuga relativamente desordenada dos gases lacrimogéneos que a polícia lançava, no meio de uma gigantesca manifestação que decorreu em Paris, em Junho de 2016, contra a nova lei do trabalho e que se encontra documentada no Ephemera. Foram feitas algumas tentativas infrutíferas de o devolver ao seu portador, que se espera que tenha obtido segunda via.

Nessa manifestação era muito visível a diferença de comportamento entre os jovens anarquistas ou libertários, em grande número, por oposição aos sindicatos tradicionais, que desfilavam pacificamente e, por vezes, tentavam até impedir a destruição que grassava. Na véspera, nas paredes havia uma enigmática mensagem que avisava que no dia seguinte iriam à piscina, ou seja sugeria que se usassem óculos de mergulhador, para melhor suportar os gases lacrimogéneos.

