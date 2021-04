O Presidente da República já reagiu à morte de Jorge Coelho. Numa nota no site da presidência, Marcelo disse que desapareceu "uma das mais destacadas personalidades da vida pública portuguesa nas décadas de 70, 80 e 90".

Marcelo Rebelo de Sousa "recorda, com saudade, o amigo e apresenta à sua Família as mais sinceras condolências".

O presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista mostrou-se chocado e muito triste com a morte do seu amigo e camarada Jorge Coelho.

Recebo, com choque e muita tristeza, a notícia do falecimento de Jorge Coelho, um amigo de há longas décadas. Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades”, lê-se em nota enviada à agência Lusa.