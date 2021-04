Morreu Jorge Coelho, histórico socialista e, até julho de 2020, comentador da TVI24 no programa "Circulatura do Quadrado", onde foi substituído por Ana Catarina Mendes, que o recorda como "um amigo de várias gerações socialistas" e com quem falava com regularidade sobre a sua participação no programa.

Jorge Coelho participou em mais de 500 emissões do programa, que antes de passar a ser emitido na TVI24, se denominava "Quadratura do Círculo", na SIC Notícias. O programa moderado pelo jornalista Carlos Andrade tem também como comentadores Pacheco Pereira e Lobo Xavier e nasceu na rádio TSF.

Reveja aqui os programas da "Circulatura dio Quadrado".