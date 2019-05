O líder do PSD defendeu, em entrevista no Jornal das 8 na TVI, que para o PSD é "vital" que a medida aprovada sobre o tempo de serviço dos professores "não cause desiquilíbrios orçamentais futuros".

Para garantir que isso não acontece, os socias-democratas propuseram uma lei travão, que condiciona aos "recursos existentes" a recuperação total do tempo de serviço dos professores, mas a medida foi reprovada na comissão parlamentar da Educação.

Se a lei travão for chumbada novamente em plenário, na votação de sexta-feira, Rui Rio assegurou que o PSD votará contra o diploma que exige a recuperação total do tempo de serviço congelado aos docentes.

Se a lei travão for chumbada em plenário, tal como já foi na comissão, não podemos aprovar um diploma que não prevê a salvaguarda financeira", sublinhou.

O social-democrata frisou ainda que a crise política foi criada por António Costa e não pelo PSD. "Nós não tivemos crise nenhuma", acrescentou.

Rui Rio recusou a ideia de que o PSD recuou na questão dos professores. E lembrou que a medida apenas foi votada artigo a artigo na comissão parlamentar da Educação e que agora o diploma final será votado em plenário.