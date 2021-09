O primeiro frente-a-frente entre os dois candidatos à autarquia da capital começou com uma acesa discussão sobre a crise habitacional em Lisboa. Medina acusou Carlos Moedas de não ter contacto com a realidade ao apresentar uma descida que classifica como irrealista do IMT.

Carlos Moedas defendeu que o IMT é um imposto único de Portugal, que é "injusto" e sublinhou que a sua proposta é adequada a "todos" os lisboetas que queiram "comprar uma casa até 250 mil euros em princípio de vida".

Medina foi rápido na resposta e questiona como é que Moedas "consegue falar de 250 mil euros de um preço da casas, com 50 mil euros de entrada dá entrada da casa" e mesmo assim achar que fala de uma cidade como Lisboa.

"Achar que um pequeno descontinho que praticamente ninguém na classe média consegue suportar, pensar que isso ajuda alguém? Qualquer pessoa aqui poderá fazer as contas é que uma casa de 250 mil euros precisará de uma entrada de cinquenta mil euros. O que vai fazer a diferença aqui não é o desconto de cinco mil euros, é quem terá o dinheiro para dar de entrada?", questiona Medina no debate moderado pela TVI.

Medina acrescentou ainda que, no último concurso de renda acessível da Câmara Municipal de Lisboa, a idade média foi de 38 anos e com formação superior. "O Carlos sabe qual o rendimento líquido médio dessas pessoas? 1.100 euros. A proposta de Carlos é que tem de ter 40,30, 50 mil euros de entrada para beneficiar do desconto do IMT".

A solução para resolver a crise habitacional, destaca Medina, passa por continuar o investimento na promoção de iniciativa pública, com rendas que sejam no máximo 30% do rendimento líquido do agregado. "E mais, casas a arrendar e não a comprar - esse foi o erro que o nosso país cometeu.

Neste ponto, Carlos Moedas pede clareza perante "a demagogia". "Uma pessoa que seja um funcionário público. Fernando Medina é funcionário público e político. Quando comprou a sua casa, pediu entrada para a casa e conseguiu pagá-la, não é rico".

Medina interrompe o candidato apoiado pela direita moderada. "Tive familiares que me ajudaram. É aos filhos dos pais com posses que devemos dirigir a política pública?" Moedas retoma a palavra para perguntar se Medina se considera um homem rico. "Comparado com a média, não tenha dúvida", responde o autarca Lisboeta. "Retiro já o que disse", remata Medina.

Regressando ao valor que um jovem de classe média consegue suportar na compra de uma casa no início de vida, Medina assume que conhece muitas pessoas de classe média que conseguem, para uma casa de 250 mil euros, "não só poupar 20 mil euros para dar entrada, ou com ajuda de familiares, e acabam a pagar menos do que em casas albergadas pelo programa de renda acessível".

"O que Fernando Medina não disse foi que um T3 nessa renda acessível custa oitocentos euros por mês", assevera Carlos Moedas, sendo pausado pelo presidente da Câmara que destaca que as pessoas que têm em média 1.100 euros de rendimento "pagam 330 euros de renda".