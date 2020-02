O presidente do Chega, André Ventura, anunciou, este sábado que vai candidatar-se a Presidente da República nas eleições de janeiro de 2021 num vídeo divulgado pela TVI24.

No vídeo, Ventura afirma que não irá suspender o mandato de deputado à Assembleia da República e admite perder a candidatura presidencial.

O deputado justifica a entrada na corrida a Belém com "o silêncio" do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, face aos "grandes problemas" que Portugal enfrenta.

Marcelo Rebelo de Sousa é a face deste sistema: Nasceu no sistema, cresceu com o sistema e defende este sistema. Nós somos precisamente o oposto. Podemos não ganhar, mas vamos travar uma luta com grande dignidade", enfatiza.

O líder do Chega critica "o silêncio" de Marcelo sobre "assuntos que são caros ao Chega", apontando os casos de Tancos, do combate à corrupção, as condições de trabalho das forças de segurança e as dificuldades do Ministério Público na investigação de políticos.

Apesar da candidatura, Ventura afirma que irá manter-se no parlamento "com a mesma intensidade e a mesma garra".