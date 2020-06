Em entrevista esta segunda-feira no Jornal das 8 da TVI, Rui Rio lançou duras críticas à gestão da TAP e disse que o Governo “fez um erro enorme quando há cinco anos voltou atrás com a privatização”.

O Estado tem lá 50% e manda zero”, criticou o líder do PSD.

Para Rio a estratégia da TAP deve passar um plano de negócios que visa perceber se a transportadora “tem o mínimo de viabilidade” e a insolvência da empresa depende disto.

O líder do PSD destaca que, caso os privados não acompanhem a capitalização da empresa, "é o Estado que a tem de gerir". Rio prevê ainda que a solução passe por um empréstimo de cariz obrigacionista na TAP e por um aumento do capital social.

Sobre as diferenças entre o plano do PSD e o Programa de Estabilização Económica e Social, o líder da oposição salienta que o plano do seu partido "tem uma estratégia implícita e bem explicada", ao passo que o Governo tem "uma série de medidas compiladas num documento":

Dentro do programa, "as medidas mais importantes não são as da área social. Não conseguimos atingir os objetivos sociais sem uma economia robusta".

A estratégia do PSD para enfrentar a crise pandémica passa por garantir mais investimento nas e fomentar as exportações nas empresas. Rio avança ainda aquela que é, a título pessoal, a medida mais importante na economia: o apoio à aquisição e fusão das pequenas e médias empresas.

Temos um conjunto alargado de empresas que podem fechar. Caia muito ou pouco o PIB, é fundamental incentivar fiscalmente estas empresas", justifica.

O foco de Rui Rio nas exportações é justificado por uma economia global que "é tão aberta que se nós aquecemos a economia não pela via do crescimento das exportações, mas pelo consumo interno, vamos gerar um desequilíbrio na balança de pagamentos".

Rui Rio defendeu que os ajuntamentos registados nos espectáculos no Campo Pequeno e as manifestações contra o racismo em Lisboa e no Porto “não fazem sentido e não têm coerência nenhuma”.

Comparei as fotografias do espetáculo do Bruno Nogueira no Campo Pequeno e de um espetáculo na Casa da Música e há uma grande diferença. A separação (no Porto) é muito maior”, disse, sublinhando que tudo tem limitações, mas de repente é possível celebrar o 1.º de Maio e realizar manifestações contra o racismo.

Sobre as manifestações que juntaram milhares de pessoas no Porto e em Lisboa, o líder do PSD afirma que ainda entende as demonstrações nos Estados Unidos, “mas em Portugal a que propósito?”.

Ainda ficamos racistas com tantas manifestações", diz Rui Rio, sublinhando que se fosse primeiro-ministro não teria autorizado a manifestação.

Em nota final, o líder do PSD defendeu que a ajuda comunitária que chegará a Portugal deve ter uma clara prioridade: as ferrovias.