O presidente do PSD, Rui Rio, é entrevistado esta segunda-feira no Jornal das 8 da TVI.

Rui Rio vai responder às perguntas dos jornalistas Pedro Pinto e Miguel Sousa Tavares.

Esta é a primeira entrevista do líder dos social-democratas desde que apresentou as medidas ecocómicas que vão estar previstas no programa eleitoral para as próximas legislativas e desde que foi conhecida a demissão de um dos vice-presidentes do partido, Manuel Castro Almeida, que saiu por divergências com Rio.