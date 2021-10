O congresso do CDS-PP vai realizar-se no fim de semana de 27 e 28 de novembro, em local ainda por definir, apurou a TVI24.

Além de o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ter anunciado a sua recandidatura, também o eurodeputado e líder da distrital de Braga do partido, Nuno Melo, vai disputar o lugar, estando a apresentação da candidatura marcada para este sábado, no Porto.

O Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se por videoconferência neste domingo para marcar o XXIX congresso, uma reunião na qual serão ainda analisados os resultados das autárquicas.

Antecipa-se, desde já, alguma tensão, uma vez que 25 conselheiros nacionais do partido acusam a direção de Francisco Rodrigues dos Santos de "atropelo de regras".

Numa missiva endereçada a Filipe Anacoreta Correia, estes centristas consideram que "a tentativa forçada de realização de um congresso no fim de novembro, princípio de dezembro, que mostrando-se impossível cumprindo-se os prazos regimentais", pode "ter motivado o atropelo de todas as regras e procedimentos, de forma só imaginável em partidos políticos que, pela falta de democracia interna, nunca serviram de referência ao CDS".