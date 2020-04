Este é sem dúvida um dos mais bizarros panfletos políticos publicados em Portugal. Escrito nos últimos meses da monarquia, mas divulgado só depois da implantação da República, é de autoria de um republicano Paulo Mascarenhas contra outro republicano de muito maior nomeada, Brito Camacho. Trata-se de um panfleto insultuoso contra "Brito Capacho", usando a curiosa forma de um anagrama, palavras ou frases resultantes do rearranjo de outras palavras.

O autor usa um texto laudatório de Camacho para o tornar numa série de insultos que termina prometendo "bofetadas, chicotadas, risos de despreso e ser arrastado na merda". Embora se trate de uma animosidade pessoal de Paulo Mascarenhas já antiga, é possível que as posições crescentemente críticas de Brito Camacho à hegemonia do Partido Republicano Português tivessem levado à publicação do panfleto.

