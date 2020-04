Este é um dos cartazes mais raros dos primeiros anos do PS na legalidade. O PS, saído da clandestinidade depois do 25 de Abril, tinha uma linguagem mais "esquerdista" do que o próprio PCP. Era o tempo do "PS Partido Marxista" (também há um cartaz), da Internacional hino do PS (há um disco), e do acordo de Frente Popular que tinha assinado no exílio com o PCP, e só começou a mudar em 1975, com o conflito sobre a unicidade sindical e com o PREC.

Esta representação do trabalho é puramente simbólica usando uma imagem já completamente anacrónica, com origem na iconografia laboral dos anos 30 e 40.

Veja aqui o programa Ephemera da TVI24

A TVI24 associa-se à biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, publicando todos os dias uma imagem inédita dos fundos do arquivo, que estão a ser tratados mas ainda não foram publicados. Essa imagem, que pode ser uma fotografia, um panfleto, um documento, a capa de um livro, um objecto, um autocolante, um pin, um cartaz, um vídeo ou uma gravação será acompanhada por um pequeno texto que complementa a informação do EPHEMERA DIÁRIO.

Quem possa ter mais documentação ou informações sobre a imagem/tema em causa pode enviar para jppereira@gmail.com ou jrreis@tvi.pt.