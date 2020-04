Esta caricatura anónima entrou no ARQUIVO EPHEMERA junto com um conjunto de papéis em defesa do Estado Novo, da Legião Portuguesa, e contra o comunismo e a oposição. Desconheço se é inédita ou se foi publicada ou distribuída de algum modo durante a campanha eleitoral das presidenciais de 1958, cujo contexto é a sua razão de ser.

Nesta imagem, os dois candidatos da oposição, Arlindo Vicente (que veio a desistir a favor de Delgado) e Humberto Delgado, são caricaturados a pretexto da "derrota" da oposição na eleições. A sugestão de cumplicidade dos candidatos com o PCP encontra-se no radiador do carro que se despenha.

A caricatura é posterior à campanha eleitoral.

