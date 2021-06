O secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, anunciou esta quarta-feira ter declinado o convite do PS para se candidatar à presidência da Câmara do Porto.

Recebi com orgulho o convite do presidente da Federação Distrital do Porto do PS para encabeçar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto, contudo, após reflexão cuidada, declinei hoje o convite que me foi endereçado”, refere o governante em nota.