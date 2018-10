O secretário-geral do Partido Comunista vai estar esta terça-feira no "Jornal das 8". A dias da entrega do orçamento do Estado para 2019, qual o papel do PCP nas negociações? Como está a saúde da geringonça?

Esta será uma entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Pinto.

O Governo tem até dia 15 de outubro, a próxima segunda-feira, para entregar no Parlamento a proposta de orçamento do Estado para 2019.