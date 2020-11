Rui Rio desmentiu esta segunda-feira qualquer acordo nacional com o Chega. O líder do PSD refere que o acordo entre os partidos restringe-se a nível regional, nos Açores.

Não há nenhum acordo nacional com o Chega", começou por referir Rui Rio.

O líder do PSD vai mais longe e atira que António Costa "sabe que está a mentir, porque já foi dito claramente que não há nenhum acordo nacional nem com o Chega, nem com a Iniciativa Liberal, nem com o PPM, nem sequer com o CDS".

A Comissão Permanente do PSD já tinha insistido esta segunda-feira que não existe qualquer acordo nacional com este ou outros partidos e defendeu que as propostas do Chega para viabilizar o novo Governo Regional do Açores “em nada ferem a matriz social-democrata”.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representavam 26 deputados, anunciaram esta semana um acordo de governação, tendo alcançado acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal (IL).