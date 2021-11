O presidente do PSD falou esta terça-feira aos jornalistas, avançando que é preciso construir um programa eleitoral coeso e que o mesmo não se constrói em "15 dias" ou "num mês", lançando farpas a Paulo Rangel.

"O que está em melhores condições de derrotar António Costa sou eu", afirmou Rio.

Como as pessoas me conhecem e o que defendo, mais importante do que manifestar-me dentro do partido, é preparar o partido para o que é realmente importante, que são as eleições legislativas", explicou o social-democrata, avançando que vai focar-se na oposição ao partido socialista e à campanha para as eleições legislativas, em vez de se focar nas eleições internas no PSD.