Os Grupos Dinamizadores da Unidade Popular (GDUP) foram constituídos em Novembro de 1976, congregando algumas formações à esquerda do PCP (UDP, MES, FSP e PRP), unidas em apoio à candidatura presidencial do major Otelo Saraiva de Carvalho, que alcançou cerca de 800.00 votos (16,2%), o dobro do obtido pelo candidato do PCP: Octávio Pato. O slogan do partido era: ”Unidade Popular”, sendo o objectivo político mais próximo as primeiras eleições autárquicas que iriam ter lugar no mês seguinte.

Contrariamente ao esperado, face ao resultado conseguido por Otelo na eleição presidencial, os GDUPs alcançaram somente 2,49% dos votos, a uma grande distância da coligação comunista (FEPU) que obteve 17,2%. Face ao escasso apoio popular e à diminuição da actividade dos seus militantes, os GDUPs cessaram a sua actividade em 1977.

Os militantes dos GDUPs constituíram centenas de núcleos em empresas e em freguesias, sendo um deles em Linda-a-Velha, no Concelho de Oeiras. Uma das iniciativas deste Núcleo foi a realização de uma feira com produtos colocados por pequenos agricultores da zona (com a mensagem de que se fossem comprados directamente seriam mais baratos do que nos supermercados), e, como era habitual, com comes e bebes, com a intervenção de um grupo de música revolucionária, e com intervenções de alguns militantes das organizações políticas. Uma das intervenções foi a de Ferro Rodrigues, o actual Presidente da Assembleia da República, então dirigente do Movimento de Esquerda Socialista (MES)

