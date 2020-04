Fotografia do espólio do Cónego Sebastião José Alves que foi Padre missionário em Angola e Moçambique no final do século XIX e princípio do século XX. Teve vários cargos na Igreja colonial, em Angola, tendo sido Cónego da Sé de Luanda, director da Missão de S. Salvador do Congo, e da Missão de Novo Redondo (actual Sumbe).

Em Moçambique, foi Governador da Prelaria.

(Oferta de António Baltazar Lourenço.)

