O primeiro-ministro já reagiu ao chumbo da reposição integral do tempo de serviço dos professores, considerando que a decisão do Parlamento "foi uma vitória da responsabilidade".

Uma vitória que António Costa diz "respeitar o princípio da equidade com os outros corpos especiais" e que "garante a estabilidade financeira do país" e a "credibilidade internacional".

Nos decretos de lei do governo é garantido a todos os professores, não só o descongelamento das suas carreiras, como o descongelamento do tempo de serviço que esteve congelado. Esta recuperação do tempo faz-se de modo a respeitar o princípio da equidade com os outros corpos sociais, para garantir a estabilidade financeira do país e credibilidade internacional. Foi um resultado clarificador, uma vitória da responsabilidade", afirmou, na comunicação ao país, marcada para as 15 horas.

Para o líder do executivo foi evitada uma crise, colocada "em causa" aquando dos votos favoráveis de PSD e CDS-PP na comissão de Educação, e que é preciso "cumprir o programa do Governo".

Recordo que a única coisa que constava do programa do Governo era o descongelamento das carreiras. E cumprimos. Desde o dia 1 de janeiro de 2018 que todas as carreiras, nomeadamente a dos professores, estão descongeladas", lembrou.

Costa sublinhou, ainda, que a Assembleia da República tentou, com esta decisão, "mitigar a perda do tempo em que a carreira do tempo dos professores esteve congelada".

"Fomos até ao limite do que é possível", garantiu, frisando que as estruturas sindicais foram inflexíveis e continuaram a insistir nos 9 anos, 4 meses e 2 dias.

No entanto, considerou, a decisão do Governo conseguiu beneficiar também outros corpos especiais, como militares, oficiais de justiça e magistrados.

António Costa acrescentou, também, que os argumentos de "encenação e teatro" foram apenas para "fugir à realidade".