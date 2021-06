O Governo decidiu antecipar em três dias as medidas de desconfinamento, que deveriam entrar em vigor na segunda-feira, mas que aplicam-se já a partir desta quinta-feira.

De fora desta antecipação ficam os concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra, que não avançaram no desconfinamento e vão manter as atuais regras até pelo menos 28 de junho.

Isto significa que, nos restantes concelhos do país, a restauração passa a poder ter seis pessoas por mesa no interior e 10 na esplanada e o horário de atendimento alargado até à meia-noite, com o encerramento à uma da manhã. A medida aplica-se igualmente à cultura e aos espetáculos.

É também o fim do teletrabalho obrigatório, com as devidas exceções.

Nos eventos, os casamentos e batizados podem ter 50% da lotação do espaço.

E no desporto, o público está de volta às bancadas das atividades amadoras desde que ocupe somente 33% da capacidade total do recinto.

