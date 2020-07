O antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis foi eleito presidente do Conselho Económico e Social (CES) pela Assembleia da República, com 170 votos a favor, 53 votos em branco e cinco nulos.

A votação desta sexta-feira, em que participaram 228 dos 230 deputados, foi a terceira tentativa de eleger o presidente do CES nesta legislatura, depois de a recondução de António Correia de Campos neste cargo ter sido rejeitada por duas vezes pela Assembleia da República, em dezembro e fevereiro.

No dia 3 de julho, o PS propôs o seu antigo líder parlamentar e ex-eurodeputado Francisco Assis para substituir Correia de Campos no cargo de presidente do CES, que exerce desde 2016.

De acordo com a Constituição, "o CES é o órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económica e social" e compete à Assembleia da República eleger o seu presidente, "por maioria de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções".