A esfera política nos últimos dez anos deu imensas voltas. Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, Francisco Louçã, entre outros, abandonaram e afastaram-se daquela que era a sua segunda casa, a Assembleia da República.

Cavaco Silva deixou o cargo de Presidente da República, que assumiu durante dois mandatos, para dar lugar a Marcelo Rebelo de Sousa.

António Costa deixou um marco na história da democracia portuguesa ao ter-se tornado no primeiro-ministro não eleito. Nas eleições legislativas de 4 de outubro de 2015, a coligação Portugal à Frente (PSD e CDS) ganhou com uma maioria relativa, não conseguindo, assim, o apoio parlamentar maioritário necessário para entrar em funções.

Perante este cenário, o Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do partido ecologista Os Verdes e do PAN, aprovaram uma moção de censura. O Governo de Passos Coelho caiu, para dar lugar à tão conhecida Geringonça.

Outro acontecimento histórico foi a detenção de José Sócrates, a 21 de novembro de 2014, no aeroporto de Lisboa.

António Costa

<p>

José Sócrates

Pedro Passos Coelho

Paulo Portas

</h2><h2 style="text-align: center;">Pedro Passos Coelho</h2><h2 style="text-align: center;">

Rui Rio

Jerónimo de Sousa

Assunção Cristas

Nuno Melo

Catarina Martins

Francisco Louçã

Marcelo Rebelo Sousa

Cavaco Silva