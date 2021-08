O movimento Figueira a Primeira (FAP), pelo qual Santana Lopes se candidata à Câmara Municipal da Figueira da Foz, considerou esta quarta-feira que o pedido de impugnação da candidatura independente pelo PSD é uma tentativa de os sociais-democratas procurarem "protagonismo”.

A tentativa de impugnação da candidatura do Movimento Figueira a Primeira-FAP não passa de uma intenção do PSD de procurar protagonismo que não tem de outra forma”, afirma, em comunicado hoje enviado à agência Lusa, o movimento independente.

Na terça-feira, a candidatura do PSD ao município da Figueira da Foz, liderada por Pedro Machado, entregou em tribunal um pedido de impugnação da candidatura independente de Santana Lopes, alegando a violação da lei que regula a eleição dos órgãos das autarquias locais.

Na nota, o movimento Figueira a Primeira refere que “a verificação da legalidade da candidatura do Movimento FAP compete única e exclusivamente ao Juiz responsável pela instrução do processo”.

Sendo que, até hoje, o tribunal não notificou por qualquer irregularidade que a ponha em causa. Fomos notificados, tal como as restantes candidaturas, a suprir pequenas falhas processuais”, adianta.

“Aguardamos com serenidade a resposta do Tribunal, cientes de que as eleições devem ser ganhas nas urnas”, refere ainda o comunicado do movimento que tem como candidato à Câmara Municipal da Figueira da Foz o antigo autarca da cidade (1998-2001) e ex-primeiro-ministro.

Segundo a mesma nota, acrescenta que o movimento Figueira a Primeira “irá continuar a sua campanha eleitoral com o objetivo de tornar a Figueira da Foz um concelho liderante”.

Será este o nosso caminho, do qual não nos vamos desviar, até à vitória no dia 26 de setembro, dia em que confiamos que os figueirenses decidirão por um novo tempo de afirmação e desenvolvimento”, conclui.