Um folheto da Companhia de Seguros "La Preservatrice" intitulado O Que um Chauffeur Moderno Não Deve Ignorar , do fim dos anos 20, príncipio dos anos 30, ensinava aos condutores do ainda novo meio de transporte, o automóvel, como se deveriam comportar. A leitura das recomendações, os desenhos e os títulos mostram uma grande arrogãncia automobilística. São os eléctricos que não tem travões, são os peões que não se sabem comportar, "Você sabe mais do que o peão", os "distraídos e os confiados abundam", etc. são frases comuns neste folheto. Estas recomendações são para carros individuais e embora alguns tivessem motorista privativo, a maioria era guiada pelo dono, que era um homem de posses para poder comprar um carro. Falando para esse público o folheto passa dos motoristas para os carros um certo sentimento de superioridade. De facto "transmita ao seu automóvel as suas intenções" e o seu carácter.

