O PCP anunciou, este sábado, o nome do eurodeputado João Ferreira como candidato às presidencias do próximo ano.

O Comité Central do PCP, no seguimento da decisão já tomada de apresentar uma candidatura própria às eleições presidenciais de 2021, concretiza agora as suas grandes linhas e objetivos e anuncia a candidatura de João Ferreira, membro do Comité Central, reafirmando que esta será a candidatura para dar voz ao projeto e valores de Abril, à defesa do direito dos trabalhadores e do povo e a afirmação da igualdade e justiça sociais, de soberania e independência nacionais", disse Jerónimo de Sousa no final de uma reunião, que decorreu em Lisboa.

O secretário-geral do PCP lembrou ainda a importância destas eleições "pelo enquadramento nacional e internacional em que decorrem".

Eleições que constituem um importante momento para a afirmação e defesa da Constituição da República Portuguesa, nas quais o PCP intervirá de forma autónoma e independente, empenhando-se em colocar na Presidência da República alguém comprometido na palavra e nos atos, com a lei fundamental do país e com o regime democrático e projeto de desenvolvimento que dela imana", acresentou.

"A nossa candidatura é para ir até ao fim", recusando a ideia de que esta é "uma candidatura para desistir" para dar mais hipóteses a um concorrente à esquerda.

Sem dizer o que aconteceu na reunião, o líder do PCP afirmou que o documento sobre as eleições e o candidato às presenciais foi aprovado "por unanimidade".

Aproveitou para deixar duras críticas à política de direita, levada a cabo do PSD e CDS-PP, por tornar o país mais dependente, injusto, desigual e menos democrático.

João Ferreira, biólogo, 41 anos, é eurodeputado do PCP e vereador da CDU na Câmara de Lisboa.

Desde as primeiras presidenciais no pós-25 de Abril, em 1976, que deram a vitória ao general Ramalho Eanes, até hoje os comunistas apresentaram sempre candidatos às eleições presidenciais, de dirigentes muito próximos da liderança, desistiu por três vezes e dois deles foram mais tarde secretários-gerais - Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa.

A seis meses do fim do mandato do atual Presidente da República, são agora oito os pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa.

São eles o deputado André Ventura (Chega), o advogado e fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves, o líder do Partido Democrático Republicano (PDR), Bruno Fialho, a eurodeputada e dirigente do BE Marisa Matias, a ex-deputada ao Parlamento Europeu e dirigente do PS Ana Gomes, Vitorino Silva (mais conhecido por Tino de Rans), o ex-militante do CDS Orlando Cruz e, agora, junta-se João Ferreira do PCP.

Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, ainda não revelou se vai recandidatar-se, remetendo uma decisão "lá para novembro".