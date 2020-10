O Governo avançou esta segunda-feira que o primeiro-ministro e todos os membros do Executivo testados este domingo, na sequência da infeção por covid-19 do ministro da Ciência e do Ensino Superior, tiveram "resultado negativo à covid-19".

Em nota, o Governo explica que durante a manhã desta segunda-feira vão ainda ser testados o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o Ministro do Amboiente e Ação Climática, "que se mantêm isolados até conhecerem os resultados".

O ministro do Planeamento e a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, apesar de terem testado negativo, vão permanecer em confinamento, por determinação da DGS.

Em nota enviada à comunicação social ao início da madrugada desta segunda-feira, António Costa informou que Heitor tinha sido infetado com o novo coronavírus. Segundo a nota, Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".