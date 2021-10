O Bloco de Esquerda afirma que não vê razões para alterar o sentido de voto para o Orçamento do Estado para 2022. Assim, e segundo a deputada Mariana Mortágua, o partido admite votar contra a proposta de lei, caso ela seja apresentada no Parlamento tal como está.

O partido votou contra o Orçamento do Estado para 2021, e admite manter a posição caso as suas prioridades não sejam incluídas no documento apresentado esta terça-feira pelo ministro das Finanças.

Questionada diretamente sobre a posição do Bloco de Esquerda em relação ao documento apresentado pelo Governo, Mariana Mortágua foi taxativa: "O Bloco de Esquerda foi muito claro, definimos as nossas prioridades desde início e as medidas que definiam essas prioridades. Deixámos claro que a viabilização do Orçamento depende se essas medidas estão ou não integradas. Neste momento não estão. Com esta proposta não vemos razão para alterar o sentido de voto do último Orçamento, que foi um voto contra".

Mariana Mortágua afirma que "não é legítimo" que o Governo diga que o Orçamento do Estado saiu de negociações com o Bloco de Esquerda, uma vez que, como diz, não foi incluída nenhuma prioridade definida pelo partido.

Não é legítimo que se diga que este Orçamento é resultado das negociações com o Bloco de Esquerda", afirmou na Assembleia da República.

Além disso, afirma a deputada bloquista, "este é um Orçamento que não tem uma estratégia".

Coloca alguns remendos, mas o seu alcance é muitíssimo limitado", refere, apontando que a reforma dos escalões do IRS poderia ter ido mais longe.

O Bloco de Esquerda entende assim que uma das prioridades deve ser o desagravamento dos impostos indiretos, nomeadamente no IVA da eletricidade.

Num segundo ponto, Mariana Mortágua criticou as medidas para a Função Pública, mencionando que grande parte da despesa volta para o Estado.

O partido defende também um reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde.