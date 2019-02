A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou a audição urgente ministra da Presidência e da Modernização Administrativa sobre a temática da violência doméstica.

O pedido de audição de Maria Manuel Leitão Marques no parlamento, hoje aprovado por unanimidade, resultou de um compromisso entre PSD e PS, uma vez que os sociais-democratas tinham pedido a presença da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, enquanto os socialistas queriam ouvir, além da ministra da Presidência, também os responsáveis pela Justiça e pela Administração Interna.

Outro requerimento do PSD, para ouvir em sede de comissão parlamentar a ministra da Justiça sobre a difusão de imagens em redes sociais de uma festa na prisão de Paços de Ferreira, foi igualmente aprovado, embora com a abstenção do PS.