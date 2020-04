Não eram tempos felizes. Entre 1926 e 1934, em Portugal consolida-se uma das mais longas ditaduras do século XX. Foi um processo violento, com dezenas de mortos em 1927, prisões e deportações em série, bombas, descarrilamento de comboios, e o maior saneamento da história de Portugal no século XX, ao lado do qual o que aconteceu depois do 25 de Abril é irrelevante. Mas há uma parte de Portugal que frequenta aquilo que eram na época os seus hotéis de luxo, como o Palace Hotel da Curia e o do Buçaco. Nem sequer era a alta, era muito a média alta burguesia.

Existe no ARQUIVO EPHEMERA uma fotografia de um desses jantares "à americana", bem como várias ementas com todos os sinais de elegância e luxo.

O grafismo é cuidado e as ementas, onde os pratos são descritos com nomes franceses, são decoradas por cartas de jogar chinesas, uma lagosta e um par dançante, um Arlequim e uma Colombina negros,"à americana". Mas as fotografias são cruéis, na verdade o salão nobre do Palace é pobre em comparação com os grandes hotéis da época, com um ar provinciano. O luxo era luxo para os portugueses, era caro lá estar, mas era tudo remediado.

