Esta fotografia faz parte da colecção de fotografias de imprensa do ARQUIVO EPHEMERA. Cada fotografia é única, mesmo que a imagem não o seja. Por detrás, está normalmente colado o despacho de agência relativo ao evento fotografado, notas manuscritas e, nalguns casos, o recorte da sua publicação com as margens dos cortes quando não era reproduzida integralmente. Na sua maioria vieram de arquivos de jornais americanos que desapareceram, e foram adquiridas para complementar matérias em que o arquivo é rico, como é o caso dos movimentos e conflitos sociais.

Esta fotografia retrata um conjunto de grevistas de uma siderurgia de Pittsburgh em Janeiro de 1946. Os grevistas estão a aquecer-se numa fogueira num barril de metal, percebendo-se que estava frio, pela roupa e as luvas. Os grevistas estão em pose, com ar de desafio e um deles é provavelmente o delegado sindical, pela sua identificação no chapéu. Tem um cartaz que diz "no alto do céu ou no fundo do inferno os [trabalhadores do] aço estão em greve".

Nos EUA estas imagens da greve podem hoje parecer anacrónicas se comparadas com a Europa, mas não são. O movimento operário americano é muito diferente do europeu, aparentemente menos politizado, mas a dureza e a tenacidade das lutas é muitas vezes maior.

