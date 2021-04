A ministra da Saúde, Marta Temido, sublinhou esta terça-feira a importância do desenvolvimento da situação epidemiológica durante os próximos dias para a decisão das medidas de desconfinamento, admitindo mesmo que Portugal já teve "uma situação mais favorável", à saída da reunião do Infarmed.

Estes dias são decisivos para que se possa tomar decisões na quinta-feira”, momento em que o Governo deverá anunciar as próximas medidas de desconfinamento. A ministra deixa assim a porta aberta a “atrasos ou avanços” no processo de desconfinamento.

Apesar de tudo, a governante reforça a necessidade de garantir o equilíbrio e avançar com o processo de vacinação, de forma a "ganhar tempo".

Destacou também o facto de Portugal estar perante um aumento do R(t) superior a 1, no entanto, sublinha que a incidência se mantém “moderada”, que oscila entre os 68,4 em Portugal continental e os 71,5 no território nacional como um todo.

Os peritos estimam que, num período de duas a quatro semana, estejamos a atingir uma incidência de 120 casos por 100 mil habitantes. E, no período de um a dois meses, uma incidência de 240 mil casos por cada 100 mil habitantes”, afirmou a ministra.

Marta Temido referiu ainda o facto de 22 conselhos terem uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, ou seja, 6,5% da população portuguesa.

Sobre a vacinação, Marta Temido referiu que, assim que estiverem vacinadas as pessoas com mais de 60 anos, “teremos a capacidade de atuar e atingir um número que representaria cerca de 96% dos casos fatais de infeção”.

A ministra da Saúde recorda ainda o aumento do número de casos em crianças até aos nove anos e a diminuição nas pessoas com mais de 80 e o facto de a vacinação ter, segundo os cálculos apresentados por Baltazar Nunes, ter evitado 140 mortes.

As escolas são o aspecto social que mais queremos proteger", afirmou a ministra. Marta Temido relembrou que existiram "menos de 200 casos em mais de 200 mil testes realizados à comunidade de alunos" e "cerca de 180 casos" em igual número de testes realizados a docentes e não docentes.

A Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA) e o Centro para o Controlo de Doenças (CDC) vão pedir às autoridades que suspendam toda a vacinação contra a covid-19 com a vacina da Johnson & Johnson, depois de terem sido detetados casos de coágulos sanguíneos em pessoas que foram inoculadas com aquele produto.

Marta Temido afirmou que é "prematuro" comentar esta informação, numa altura em que acabou de tomar conhecimento da mesma, mas sublinha que as vacinas geralmente apresentam mais benefícios do que riscos.