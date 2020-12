A candidata presidencial Ana Gomes diz que a TAP é uma empresa estratégica, que deve ser defendida e chama os partidos a assumirem as suas responsabilidades.

A Assembleia da República não queria discutir o problema da TAP, mas devia (...) o Parlamento tem que assumir as suas responsabilidades e os partidos no Parlamento têm de assumir as suas responsabilidades e quando estão questões estratégicas em cima da mesa - seja a CGD, seja o Novo Banco, seja a TAP - é evidente que o parlamento não se pode desresponsabilizar e tem que se responsabilizar por aquilo que a TAP precisa que é: recapitalização, boa gestão que nunca teve", adiantou.