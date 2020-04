Há na divulgação científica uma forte componente de optimismo e esse é um dos factores que a torna popular.

Desde os anos cinquenta aos anos setenta, um grupo de professores da Universidade de Minnesota, publicou num grande número de jornais americanos uma série chamada "Our New Age", na sua versão portuguesa "A Nova Era". A série foi publicada em Portugal presumo que no Primeiro de Janeiro (os recortes não identificam o jornal), que tinha muitas destas séries e outras de banda-desenhada como o "Reizinho" e o "Coração de Julieta", quase todas americanas.

O facto de ser feita por professores universitários ligados à tecnologia pode ser uma das razões porque muitos desenhos retratam invenções ou desenvolvimento de invenções que são hoje realidade, incluindo os tablets, a Internet, as bibliotecas ligadas em linha, o Space Shuttle, etc.

Um fã da série recortou cuidadosamente os desenhos publicados, encadernou-os e, pelos caminhos ínvios que os papéis seguem, chegou ao ARQUIVO EPHEMERA.

