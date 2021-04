Após a reunião de Conselho de Ministros, António Costa deixou um alerta relativo ao ritmo de transmissão da covid-19 que, segundo o primeiro-ministro, "não tem tido uma boa evolução".

"Hoje estamos com um Rt de 1,05 e estamos a dirigir-nos para o lado perigoso da matriz de risco", anunciou, sublinhando que Portugal continua a estar em condições de dar o próximo passo no desconfinamento.

O Conselho de Ministros apreciou esta quinta-feira a situação pandémica para avaliar as condições para evoluir para a próxima fase do desconfinamento. A decisão é tomada com critérios já definidos, como a taxa de incidência no território nacional.

Desde 9 de março até 14 de abril, a evolução da taxa é “positiva”, sendo que a incidência passou de mais de 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias para 69 casos.

Uma “clara redução no bom sentido”, aponta o PM.