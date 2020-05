Este é um desenho político feito por uma criança entre 1939 e 1941. Tudo está bem no desenho: a República com o seu barrete frígio e os ombros nus, e as três bandeiras, a portuguesa, a francesa e ... não nos entendemos quanto à terceira. Há quem ache que é a bandeira naval inglesa e o soldado em baixo é português ou inglês, ou que a bandeira é a da China Nacionalista e o soldado é chinês. Reconheço que a primeira hipótese é mais plausível, e a segunda menos, mas este não é um desenho escola vulgar. Nestes anos era impossível desenhar isto numa escola e muito menos com a a frase: "morra a Alemanha / Portugal pelos aliados".

O conjunto de desenhos do mesmo caderno, mostra que a criança é mesmo muito criança, 7, 8, 9 anos não mais, mas com particular sensibilidade à guerra. Sabemos também porquê, a sua família era portuguesa-alsaciana, alsaciana de língua alemã, mas também firmemente antifascista e antinazi. Se o desenho fosse mais tardio, posterior a 1942, teria certamente outra bandeira, a da URSS.