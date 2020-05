O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira que não há razão para adiar as medidas previstas para a segunda fase do desconfinamento, garantindo que o SNS tem sido capaz de dar resposta à pandemia de Covid-19.

Não só a evolução foi positiva como a capacidade de resposta do SNS continua a dar garantias de que, sem risco para a saúde pública, podemos avançar na nossa estratégia", disse o primeiro-ministro.

Segundo o primeiro-ministro, perante os dados conhecidos sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, o Governo concluiu que "as primeiras medidas de confinamento que tomadas há 15 dias e que entraram em vigor no início deste mês não alteraram a tendência de controlo" da propagação do novo coronavírus.

Assim sendo, e tal como tínhamos dito há 15 dias, perante esta evolução, não há razão que nos leve a adiar ou retroceder ou a adiar qualquer das medidas que tínhamos previstas para entrar em vigor na próxima segunda-feira. Pelo contrário, tal como há 15 dias, nós continuamos a ter um sistema robusto de capacidade de testagem. Somos neste momento na Europa o quarto país com o maior número de testes realizados por um milhão de habitantes", após a Lituânia, o Chipre e a Dinamarca, declarou António Costa.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que o risco de transmissão da doença em Portugal está agora nos 0,97, ou seja, inferior a 1, o recomendado para controlar a epidemia.

António Costa frisou ainda que o pico de casos de Covid-19 registados na semana passada na região de Lisboa e Vale do Tejo se concentrou num "foco muito preciso" no concelho da Azambuja e que se explica igualmente num aumento de testes.