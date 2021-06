O Governo está "indignado" com o vídeo que circula nas redes sociais em que dois diretores da TAP anunciam que estão em Madrid a contratar pessoal, numa altura em que está em curso o despedimento de mais de 200 trabalhadores.

A posição do executivo foi manifestada nesta terça-feira por Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, que disse ainda estar "a aguardar" pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação está indignado com o vídeo que circula com dois trabalhadores da TAP com elevadas responsabilidades na companhia, sendo um deles o diretor de Recursos Humanos, e aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP