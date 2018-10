João Galamba é o nome que irá substituir Jorge Seguro Sanches no cargo de secretário de Estado da Energia, apurou a TVI.

Jorge Seguro Sanches sai para a tutela do ministério do Ambiente e Galamba foi o eleito. Galamba é vice-presidente da banca parlamentar do PS e já foi porta-voz dos socialistas.

No caminho inverso está Marcos Perestrello. Era até agora secretário de estado da defesa e não será reconduzido no cargo, ocupando o cargo de deputado na Assembleia da República.

Também o ex-ministro Caldeira Cabral se vai sentar no parlamento como deputado. Caldeira Cabral foi cabeça de lista do PS pelo distrito de braga, mas como candidato independente. Acabou no governo depois de ter colaborado na elaboração do programa de governo de António Costa.