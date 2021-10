O presidente do PSD afirmou esta sexta-feira que vai pedir à Comissão Nacional que vote contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Após uma audiência com o Presidente da República, Rui Rio diz que o sentido de voto do partido se justifica por "diversas razões".

É um Orçamento que segue uma continuidade, não tem uma estratégia de longo prazo, como nenhum outro Orçamento teve. O PS ora negoceia com o Bloco de Esquerda e com o PCP, ora só com o PCP, ora só com o Bloco de Esquerda, e não consegue uma política orçamental sustentada", acrescentou.

O líder dos sociais-democratas frisou que não há apoios ao tecido produtivo, às empresas: "Tem lá algum dinheiro, mas é o do Plano de Recuperação e Resiliência", acrescentou.

O PS fica assim obrigado a negociar o Orçamento do Estado com Bloco de Esquerda, PCP e PAN, sendo que os primeiros dois partidos já avisaram que, como está, a proposta não vai ter aprovação.