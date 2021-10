O social-democrata, Paulo Rangel, formalizou esta sexta-feira a candidatura à liderança do Partido Social Democrata (PSD).

"Portugueses e portuguesas, caros e caras militantes do PSD, caros e caras simpatizantes, anuncio formalmente que serei candidato à presidência do Partido Social Democrata nas eleições de 4 de dezembro", começou por dizer Paulo Rangel aos jornalistas, durante a apresentação da sua candidatura à liderança do partido.

"Apresento esta candidatura com humildade e espírito de missão, mas com a convicção inabalável de que através dela sirvo o nosso país, os nossos compatriotas e o nosso partido. Só faço, naturalmente, esta candidatura, por estar persuadido de que tenho todas as condições para unir o PSD, para promover o seu crescimento realizando a tradicional vocação maioritária e para vencer as próximas eleições legislativas com uma solução estável", continuou.

Paulo Rangel afirmou ainda que é tempo de "falar claramente" e que, quando olha para sociedade portuguesa se depara com uma "sociedade aristocrática, tipicamente elitista", algo com o qual o militante do PSD não concorda e promete lutar contra, caso venha a ser eleito presidente do partido.

Portugal é um país pobre, profundamente desigual: sem igualdade de oportunidades onde o elevador social só funciona para pessoas com capacidades excecionais, mas não serve aos cidadãos que arrancam dos níveis mais baixos da sociedade e que têm a média das capacidades. Para fazer de Portugal um país moderno, que seja próspero, justo, equitativo, aberto, cosmopolita, é preciso romper com este ciclo infernal de extratificacção", avançou Rangel, reafirmando que o PSD seguirá o caminho de "criar condições para todos os portugueses possam subir na vida".

Recorde-se que esta quinta-feira, o eurodeputado social-democrata criticou, à chegada do Conselho Nacional do PSD, a liderança do partido por “entregar a António Costa o supremo privilégio” de escolher a data das eleições internas.